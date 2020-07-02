Европейский депутат раскритиковал заявления СМИ о "военных в Крыму"

Глава делегации европейских политиков, французский депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что в Крыму больше шансов получить солнечный удар, чем встретить военных, о которых говорят в западных СМИ.



Делегация европейских политиков и экспертов находится в Крыму с рабочим визитом. В состав делегации вошли девять человек, в том числе пять французских депутатов Европейского парламента.



"Европа до сих пор не хочет признать волю крымского народа в 2014 году выйти из состава Украины и войти в состав России. Многие мои коллеги считают, что это оккупированная территория, что здесь множество военных. Я их приглашаю приехать и говорю, что у вас больше шансов получить солнечный удар, чем встретить какого-то военного", - сказал журналистам Мариани.



По его словам, в западных СМИ развернута целая кампания по распространению фейковых новостей о Крыме.



"Распространяются ложные информационные сообщения, что Крым это якобы оккупированная и захваченная территория. Мы говорим нашим коллегам: приезжаете и посмотрите, оккупированная это территория или это все совсем не так", - подчеркнул политик.

