Рада на следующей пленарной неделе рассмотрит постановление о назначении местных выборов

Верховная Рада на следующей пленарной неделе рассмотрит постановление о назначении местных выборов, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.



"На следующей пленарной неделе, я думаю, что будет постановление, согласно наших полномочий, об объявлении выборов. И мы это обязательно сделаем", - сказал Разумков в среду в эфире телеканала NewsOne.



Кроме того, по словам спикера парламента, депутаты готовы внести изменения в закон о государственном бюджете для выделения дополнительных средств на проведение местных выборов, если такая необходимость возникнет.



"Если необходимо будет внести изменения в бюджет для того чтобы обеспечить проведение местных выборов, Верховная Рада точно также сделает все от неё зависящее", - добавил председатель парламента.



Как сообщалось, согласно законодательству местные выборы в Украине должны пройти в этом году в последнее воскресенье октября - 25 октября.

