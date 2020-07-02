Сбережения украинцев сократились на 61 миллиард

За первый квартал 2020 года сбережения граждан Украины сократились на 61,1 миллиард гривен, свидетельствуют данные Госслужбы статистики. Так, за три месяца доходы населения составили 874,4 млрд грн, расходы – 935,5 млрд грн. При этом номинальные доходы населения выросли на 7,3%.

Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в первом квартале 2020 года увеличились на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.



Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 16055 грн, что на 1457 грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.



В годовом измерении расходы населения увеличились на 8,6%.



Согласно результатам опроса, более половины украинцев в начале июня ощутили снижение доходов за время карантина, введенного в связи с пандемией COVID.

