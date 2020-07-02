Ляшко призвал украинцев масово вакцинироваться

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал украинцев планово вакцинороваться от опасных болезней, чтобы не получить вспышки во время беспрецедентной пандемии коронавируса. Об этом он сказал во время брифинга в четверг, 2 июля.



"Хочу всех призвать: вакцинируйтесь! Сейчас идут активные разработки вакцины против коронавирусной болезни. Пока что разные разработчики подходят к III фазе клинических исследований", - сообщил замглавы Минздрава.



При этом, по словам Ляшко, нельзя забыть и о тех опасных заболеваниях, которые во многом победили (некоторые полностью, другие частично) за счет вакцинации.



"Нельзя допустить вспышек таких инфекций, особенно во время эпидемии коронавируса", - подчеркнул он.



Топ-чиновник здравоохранения напомнил, что взрослым каждые 10 лет нужна прививка от дифтерии и столбняка. Кроме того, есть вакцинная защита против 10 инфекционных болезней: гепатит Б, туберкулез, корь, паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и гемофильная инфекция.

