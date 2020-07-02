Дело Шеремета готово к передаче в суд

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета готово для передачи в суд, и начало его рассмотрения теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами дела. Об этом говорится в заявлении, распространенном управлением коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.



"42 дня прошло с момента завершения досудебного расследования в производстве по факту убийства Павла Шеремета и открытия материалов подозреваемым и их защитникам. Начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами", - говорится в заявлении.



При этом в Нацполиции указали, что следствие "не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени на ознакомление с материалами дела, но обращает внимание всех заинтересованных сторон, что начало рассмотрения дела зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых".



Напомним, о том, что расследование по делу Шеремета завершено, стало известно 25 мая.



Как сообщал УНН, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.



Правоохранители в декабре прошлого года назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

