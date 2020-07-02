В Украине открываются кинотеатры
Начиная с четверга, 2 июля, в Украине разрешена работа кинотеатров. Об этом говорится в постановлении Кабмина, опубликованном на сайте правительства.
При этом кинотеатры будут работать с наполненностью не более 50 процентов и при условии соблюдения карантинных требований.
На сайтах кинотеатров уже опубликована информация об открытии со 2 июля. Большинство из них уже имеют расписание сеансов.
Ранее в Кабмине рассматривали вариант открытия кинотеатров с условием заполнения не более 30% мест. Однако такие меры назывались убыточными для владельцев кинотеатров.
Источник: Корреспондент
12:21