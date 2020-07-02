В ближайшие сутки в Украине сохранится жаркая сухая погода

В ближайшие сутки в западных областях Украины ожидаются грозовые дожди, на остальной территории – жарко и в основном сухо, сообщает Укргидрометцентр. В пятницу, 3 июля, на западе страны ожидаются умеренные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На Закарпатье и в Карпатах, а днем и на Прикарпатье – значительные дожди. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°.



На остальной территории без осадков, только в Житомирской, а днем местами в Винницкой, Киевской и Черниговской областях кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 15-20°, на морском побережье до 23°. Днем 29-34° тепла, на юге и востоке страны местами 35-37° выше нуля.



Ветер переменных направлений, 3-10 м/с.



В Киеве без осадков, ветер южный, 5-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 32-34° тепла.



Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура в Киеве днем 3 июля была зафиксирована в 1885 году и составила 33,9° тепла, самая низкая ночью - 9° выше нуля в 1892 году.



В субботу, 4 июля, в западных, северных и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза, днем при грозах в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 24-30° тепла.



На остальной территории сухая и жаркая погода с температурой ночью 19-24°, днем 31-36° выше нуля. В южных, восточных и Днепропетровской областях местами 37-39° тепла.



Ветер преимущественно северный, на востоке – юго-восточный, 5-10 м/с.



В Киеве – местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 27-29° выше нуля.



2 июля в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях была 23-28°, в Днепре в пределах Киева - 24°.

