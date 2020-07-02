От коронавируса в мире скончалось уже более 516 тысяч человек

Число жертв коронавируса в мире по состоянию на утро четверга, 2 июля, достигло 516 тыс. 210 человек, сообщает американский университет Джонса Хопкинса.



Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, насчитывается 10 млн 694 тыс. 288 инфицированных COVID-19, вылечились 5,48 млн. человек.



Лидируют по числу зараженных США – там выявили 2 млн 686 тыс. 480 (128 тыс. 062 скончавшихся, 729 тыс. выздоровевших), Бразилии - 1 млн 448 тыс. 753 (умерли 60 тыс. 632, вылечены 817 тыс.).



Тем временем, по данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 66,6. В США на 1 млн населения скончались 395 человек, в Бразилии - 286.

