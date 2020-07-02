Бассейны безопаснее маршрутки – доктор Комаровский

После того, как в Киеве с 1 июля ужесточили карантин – запретила работу заведений общественного питания и развлекательных заведений после 22:00, известный доктор Евгений Комаровский, раскритиковал усиление карантинных мер в Киеве. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передают Українські Новини.



Доктор Комаровский сообщил, что из-за закрытия кафе и кинотеатров после 22:00, снизить уровень риска заражения коронавирусом невозможно.



"Есть проблема, кинотеатр – это закрытое помещение. Интенсивность воздухообмена в кинотеатре и расстояние между людьми в кинотеатре определяет степень риска. При чем тут время суток – я не понимаю. Вот, например, кинотеатр, у него скорость обмена воздуха такая-то – мы разрешаем при такой вентиляции воздуха проводить мероприятия. Нет такой системы вентиляции – этот зал не работает. Вот главный фактор. Почему вдруг время стало обстоятельством – я не знаю как врач. Возможно, есть какие-то новые открытия киевских эпидемиологов. Почему в 18:00 кинотеатр можно открыть, а в 22:00 нельзя", – сообщил Комаровский.



Со слов Комаровского, во время купания в бассейне меньше риска заразиться коронавирусом, чем в транспорте.



"Через воду вирус не передается. Купание в бассейне многократно менее рискованно, чем любой автобус или троллейбус в городе Киеве", – сказал доктор Комаровский.

