Назарбаев вылечился от коронавируса

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавирусной инфекции (КВИ), сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.



"У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат", - написал Укибай в четверг в твиттере.



"Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе", - отметил он.



О том, что первый президент Казахстана заразился COVID-19, стало известно 18 июня. 6 июля Назарбаеву исполнится 80 лет.



Правительство Казахстана приняло решение ввести в стране с 5 июля 14-дневный карантин в связи с ростом заболеваемости COVID-19.



По состоянию на четверг в Казахстане зарегистрированы 42 тыс. 574 случая заражения коронавирусной инфекцией, 14059 человек выздоровели, 188 - скончались.

