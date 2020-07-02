Мужчина умер от передозировки кофеином

Житель английского города Питерборо, графство Кембриджшир, умер от передозировки кофеином. Об этом сообщает издание Independent.



Тело 36-летнего Лукаша Санделевски (Lukasz Sandelewski), польского мигранта, работавшего сварщиком, обнаружил один из его соседей, после того, как с ним связалась обеспокоенная мать погибшего. Комната мужчины была заполнена пустыми банками и бутылками из-под разнообразных напитков.



Коронер Шон Хорстед (Sean Horstead) осмотрел тело и пришел к выводу, что в крови погибшего содержалось огромное количество кофеина — 282 микрограмма вещества на один миллилитр крови. Смертельно опасной считается пропорция 80 микрограммов кофеина на миллилитр крови.



Неизвестно, что именно и в каком количестве пил Санделевски перед смертью. Коронеры постановили, что его смерть была непреднамеренным следствием преднамеренного действия. «Он намеренно потреблял значительное и смертельное количество кофеина, но я не вижу достаточно доказательств, что он намеревался таким образом покончить с собой», — заключил Хорстед и добавил, что рядом с телом поляка не нашли предсмертной записки.



Также в крови погибшего обнаружили концентрацию алкоголя выше нормы — 80 миллиграммов на 100 миллилитров. Однако Хорстед назвал это признаком опьянения и небольшой интоксикации.



Коронер выразил соболезнования семье погибшего.

