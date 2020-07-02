В Раду проходят четыре партии - опрос

Четыре политические партии преодолели бы проходной пятипроцентный барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-28 июня 2020 года.



В частности, партию "Слуга народа" готовы поддержать 29,3% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) - 15,3%, партию "Европейская солидарность" - 13,6%, Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 10,7%, остальные политсилы – менее 5% респондентов каждую.

