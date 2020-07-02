Протесты в США привели к всплеску коронавируса

Массовые протесты в США стали причиной роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщается в анонсе статьи на medRxiv.



Специалисты отметили, что во время протестов люди не придерживались необходимой социальной дистанции и не пользовались масками и антисептическими средствами.



После начала протестов американские эпидемиологи зафиксировали массовый рост заболеваемости COVID-19 более чем на 3,06 случая в день на 100 000 населения.



Отмечается, что исследователи использовали выборку, охватывающую период с 22 января по 20 июня в 3142 округах всех 50 штатов и округа Колумбия.



Оказалось, что по сравнению с неделей до начала протестов количество случаев COVID-19 в США увеличилось на 61,2%. Специалисты отметили, что это демонстрирует действенность социального дистанцирования для остановки распространения коронавируса.

