В Мьянме из-за оползня в нефритовой шахте погибли 113 горняков

Количество погибших горняков в шахте в результате оползня на севере Мьянмы возросло до 113.



Об этом говорится в заявлении Службы по чрезвычайным ситуациям страны, сообщает Al Jazeera.



«Горняков, которые добывали нефрит, накрыла волна грязи. Всего уже было найдено 113 тел», - говорится в заявлении.



По словам местного чиновника, количество погибших вероятно будет увеличиваться.



Как сообщалось, сегодня утром на шахте по добыче нефрита в штате Качин, что на севере Мьянмы, произошло смещение почвы в результате сильных ливней. Мьянма является крупнейшим источником для добычи нефрита, однако, за последние годы в стране произошло несколько смертельных инцидентов. Так, в прошлом году погибли более 100 горняков в разных шахтах.

