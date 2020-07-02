Кремль назвал триумфом результаты референдума

Власти России считают результаты голосования по поправкам в Конституцию триумфом. Итоги референдума прокомментировал пресс-секретарь гпрезидента РФ Дмитрий Песков.



"Однозначно [в Кремле] считают триумфом. По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину", - сказал Песков.



Также он рассказала, что Путину массово звонят с поздравлениями иностранные лидеры.



В частности, телефонные разговоры состоялись с премьер-министром Индии, президентами Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана.

