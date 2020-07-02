ГБР сообщило о подозрении еще двум полицейским в Кагарлыке

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении еще двум правоохранителям и обнаружили новые факты пыток в Кагарлыкском отделении полиции.



Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Telegram.



"Следствием установлено, что во время событий, которые происходили в ночь с 23 на 24 мая 2020 года, правоохранитель по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения разоблачительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку", - говорится в сообщении.



Отмечается, что после начала досудебного расследования в ГБР начали обращаться лица с сообщениями о фактах пыток, которые ранее происходили в Кагарлыкском отделении полиции.



По данным следствия, в начале января 2020 года работники Кагарлыкского отделения полиции, ранее подозреваемые в пытках и изнасиловании, пытали двух человек с целью получения признания в совершении краж.



Так, правоохранители били потерпевших, перевозили их в багажном отделении автомобиля за пределы города. После доставки пострадавших в Кагарлыкский отдел полиции - применяли к ним электрический ток и приковывали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня.



Кроме того, следствием установлено, что подозреваемый начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции в мае 2020 года с целью получения признательных показаний избил еще одного гражданина. В результате чего пострадавший получил телесные повреждения средней степени тяжести.



По данным фактам следователи ГБР сообщили о подозрении еще одному работнику Кагарлыкского отделения полиции, а также задержанным в мае оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции, которые сейчас находятся в Киевском следственном изоляторе (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).



Таким образом, следователи ГБР сообщили о подозрении 4 работниками Кагарлыкского отделения полиции.



Сейчас решается вопрос об избрании в отношении двух новых подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.



Как сообщалось, в конце мая задержали двух служащих полиции Кагарлыка, что на Киевщине, по подозрению в изнасиловании, пытках и избиении 26-летней женщины, которую вызвали в полицию в качестве свидетеля.



26 мая суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в изнасиловании.



23 июня прокурор по делу Валерий Смирнов сообщил, что инкриминируемую арестованным статью 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) изменили на ст. 152 и 127 УК (изнасилование группой лиц и пытки по предварительному сговору группой лиц).

