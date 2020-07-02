Ермак рассказал детали о криминализации публикации прослушек чиновников

Криминализация публикации прослушек чиновников не угрожает свободе слова, а должна защитить иностранных партнеров при разговорах с украинскими чиновниками. Об этом заявил глава офиса президента Андрей Ермак в комментарии Новому времени в четверг, 2 июля.



"Цель этой инициативы - убрать токсичность с имиджа Украины, перестать ассоциироваться с пленками и скандалами. И здесь неважно, публикуются записи для достижения внутренних украинских политических целей или геополитических результатов. В любом случае, есть большая угроза для интересов нашей страны", - сказал Ермак.



Глава ОП добавил, что пока никаких наработок нет, есть только идея. Перед написанием проекта закона в окружении президента Владимира Зеленского намерены проконсультироваться с экспертами.



Кроме того, предложенная инициатива не будет касаться публикации аудиозаписей разговоров, которые свидетельствуют о преступлениях высших должностных лиц Украины, в частности коррупционных.



Наконец, Ермак утверждает, что она не будет распространяться на работу журналистов и не будет представлять угрозы для свободы слова.

