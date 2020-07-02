Украина еще не вышла из экономического кризиса - Марченко

Украина пока еще не вышла из экономического кризиса. Об этом в четверг на брифинге сказал министр финансов Украины Сергей Марченко, передает корреспондент УНН. "Сказать, что у нас с экономикой все хорошо и мы уже вышли из кризиса, мы еще не можем. Есть определенные факторы экономического восстановления.



Я очень надеюсь, что, наладив работу фискальных органов, мы сможем не только эффективно выполнять планы, но и дать толчок положительной экономической динамике", - сказал Марченко.



Он отметил, что для министерства является принципиально важной задачей, чтобы налоговая и таможенная службы выполняли планы поступлений, особенно в период экономического кризиса.

