Суд Лондона стал на сторону Гуайдо в споре о золоте на $1,2 млрд

Высокий суд Лондона признал главу оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом этой страны и лишил правительство действующего главы государства Николаса Мадуро доступа к венесуэльскому золоту, хранящемуся в Банке Англии.



Указано, что суд принял такое решение сегодня в рамках рассмотрения иска, поданного Центральным банком Венесуэлы с целью вернуть хранящиеся в британской столице золотые слитки стоимостью $1,2 млрд.



"Какими бы ни были основания для этого признания, правительство Ее Величества безоговорочно признает Гуайдо в качестве президента Венесуэлы", – заявил судья Найджел Тир.



Он также добавил, что Лондон "более не признает Мадуро в качестве президента Венесуэлы".



"Нет основания для того, чтобы признавать Гуайдо президентом де-юре, а Мадуро президентом де-факто", – постановил судья.



Указано, что адвокаты, представляющие в разбирательстве правительство Венесуэлы, заявили о намерении оспорить это решение в вышестоящей инстанции.

