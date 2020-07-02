Нардеп предложила "продать собаку и сыграть в казино"

Народный депутат Анна Скороход оригинально выступила на сессии Верховной Рады. Видео опубликовано в Телеграм-канале депутата.



"В вообще, у меня есть конструктивное предложение - давайте продадим собаку, сыграем в казино, вызовем проституток, позаседаем в Околице, подадим воду в Крым, потеряемся в корабельных соснах и выкурим все айкосы. А потом всех некачественных детей Верховной Рады стерилизуем от принятия любых решений, которые уничтожают украинскую нацию. Ведь от этих засранцев Украина на дне", - сказала Анна Скороход.



Народный депутат таким образом высказала свою позицию по принимаемому в ВР законопроекту об игорном бизнес.

