В Раде создано МФО "-25% Тарифы. Стоп коррупция"

В Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение (МФО) "-25% Тарифы. Стоп коррупция", его председателем избран внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач. Как сообщает официальный сайт Верховной Рады, об этом спикер парламента Дмитрий Разумков объявил во время открытия утреннего заседания в четверг.



В соответствии с официальным письмом на председателя Верховной Рады от МФО, копия которого есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", в объединение вошло 27 народных депутатов.



Согласно документу, целью деятельности МФО "-25% Тарифы. Стоп коррупция" является "выявление, изучение и предотвращение фактов нарушений, представляющих общественный интерес". В частности, речь идет о международной коррупции, ее проявлениях и последствиях для Украины; создании и функционировании наблюдательных советов при государственных предприятиях; махинациях в топливно-энергетическом комплексе Украины при формировании тарифов для населения и ценообразовании на энергетическом рынке; уничтожении банковской системы Украины.



Также участники МФО "-25% Тарифы. Стоп коррупция" будут исследовать неэффективное использование/хищение международной технической помощи; махинации с закупкой медицинских препаратов без проведения тендерных процедур; хищения оборонного бюджета Украины и махинации в "УкрОборонПроме"; негативную для государства Украина роль псевдообщественных организаций в прикрытии международной коррупции; незаконное использование правоохранительных органов в политической борьбе как инструмента политических репрессий, в частности – незаконное создание НАБУ.



Как напомнили агентству "Интерфакс-Украина источники, близкие к созданному объединению, 19 мая Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых голоса, похожие на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают повышение тарифов вместо 75 на 100%.

