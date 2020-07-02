Внеочередного заседания Рады сегодня не будет - нардеп

Верховная Рада не будет проводить внеочередное заседание в четверг, заявил в своем канале в Telegram народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура.



«Всё! Внеочередного заседания не будет. До завтра господа!», - написал Качура в четверг.



Ранее народные депутаты фракции «Слуга народа» начали процедуру сбора подписей для проведения внеочередного заседания Верховной Рады с целью принятия законопроектов, направленных на борьбу с пандемией COVID-19, о чем заявил председатель фракции Давид Арахамия на пленарном заседании в четверг.

