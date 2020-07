Найдена новая возможность для лечения рака

В Сингапуре ученые нашли ключевой механизм, отвечающий за развитие и рецидив рака. Он поможет создать новые способы лечения, сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.



Специалисты установили, что белок MBNL1 в небольших количествах присутствует в клетках рака молочной железы, желудка, легких и простаты. Исследования показывают, что именно недостаток этого белка влияет на выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями.



Белок MBNL1 напрямую связан с ремонтом ДНК, жизненным циклом клеток и их делением. Также он развитие метастазов и онкогенез при раке молочной железы и кишечника.



Низкий уровень MBNL1 приводит к повреждению белка MAP2K7, отвечающего за передачу сигналов внутри клетки. Это приводит к появлению раковых клеток устойчивых к лечению.



Оказалось, что между высоким уровнем патогенного MAP2K7 и возникновением новых раковых клеток есть посредник - киназа JNK. Ее подавление с помощью ингибиторов снижает активность стволовых клеток рака.



Один из обнаруженных ингибиторов обладает сильным противоопухолевым эффектом. Ученые проводят клинические испытания с ним для создания ряда препаратов.