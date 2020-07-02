Финансовый комитет Рады одобрил увольнение Смолия

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка, представление относительно чего сделал Президент Владимир Зеленский. О на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, передает УНН.



"Комитет по вопросам финансов поддержал постановление об увольнении господина Смолия с должности главы НБУ. 16 - "за", - написал Железняк.



Он отметил, что представители фракции "Голос" не голосовали за это решение.



"Мы так и не услышали, кто именно оказывал систематическое политическое давление", - добавил он.



Железняк добавил, что на заседании не было главы НБУ Якова Смолия.



Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и комитету по вопросам экономического развития безотлагательно рассмотреть кадровые вопросы.

