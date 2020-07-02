НАБУ и САП проводят обыски в Одессе по делу о присвоении имущества города

В Одессе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят следственные действия по делу о незаконной схеме присвоения имущества города.



"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют обыски в Одессе в офисных помещениях и по месту жительства лиц, которые могут быть задействованы в схемах по завладению имуществом местной громады", - сообщает пресс-служба НАБУ на странице в Фейсбуке.



Отмечается, что сейчас указанные факты и возможная причастность лиц к другим преступлениям проверяются путем проведения следственных действий.



Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 УК Украины.



По данным местных СМИ, обыски касаются дела о махинациях мэрии, где фигурируют мэр Одессы Геннадий Труханов.



В свою очередь местное интернет-издание "Думская" пишет, что детективы НАБУ проводят одновременно 20 обысков. По информации издания, обыски прошли непосредственно у мэра Труханова, а также у нескольких его подчиненных и бизнес-партнеров.

