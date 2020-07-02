Канал "1+1" проверят за трансляцию сериала "Кухня" на русском языке

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалу "1+1" за невыполнение языкового законодательства во время трансляции сериала "Кухня".



Как отмечается в сообщении на сайте регулятора в четверг, "1+1" транслировал серила "Кухня" на русском языке с украинскими субтитрами 27, 28, 29 и 30 апреля, а также 2 мая текущего года.



При этом, по информации, которую предоставило Нацсовету Государственное агентство Украины по вопросам кино, ТРК "Студия 1+1" были выданы государственные удостоверения на право распространения и демонстрирования сериала "Кухня" с эксклюзивным правом показа, но на украинском языке.



Нацсовет назначил телеканалу внеплановую проверку, с целью выяснения, есть ли в деятельности вещателя нарушения в части трансляции фильмов и/или передач, которые не являются его собственным продуктом, не на государственном языке, как того требуют нормы закона.



Также Нацсовет на заседании в четверг назначил внеплановую проверку "Макси-ТВ" за то, что канал не вел вещание 17, 19 и 22 июня.



Кроме того, внеплановая проверка была назначена телеканалу "8 Канал" за нарушение программной концепции и несоблюдение правил рекламной деятельности и спонсорства.



Также проверку назначили ООО "Музыкальный телеканал Ру мьюзик" (логотип EUMUSIC) за показ видеоролика "ONELOVE" в исполнении "ELDZHEY".



Этот клип, рассчитанный на взрослую аудиторию, был показан во время, когда его могли видеть несовершеннолетние.

