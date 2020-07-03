В Киеве три года будут ремонтировать станцию метро "Лесная"

В Киеве планируют масштабную реконструкцию станции метро "Лесная", в ходе которой там появится переход, примыкающий к будущему торгово-развлекательному центру на улице Киото.



Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Киевской городской государственной администрации.



Работы планируют начать уже в этом году, а завершить - в 2023-м. К одному из выходов из станции метро пристроят надземный пешеходный переход, который будет примыкать к будущему торгово-развлекательному центру на улице Киото.



Отметим, что заказчиком работ выступает КП "Киевский метрополитен". Предприятие ответствечает за разработку схему организации дорожного движения на время проведения работ. Контроль за выполнением распоряжения возложили на замглавы КГГА Алексея Густелева.



Что касается строительства торгового центра на улице Киото, о нем стало известно еще в 2019 году, когда Деснянская РГА опубликовала проектное предложение. Будущий ТРЦ "Лесной" возле одноименной станции метро расположится между Броварским проспектом и улицей Киото. Его площадь составит около 300 тысяч квадратных метров, в нем должны разместиться продуктовый и строительный гипермаркеты, кинотеатр, фудкорты, развлекательные и торговые площади, а также парк на крыше.



Проектом предполагается застройка участка возле метро "Лесная", часть которого занимают или занимали зеленые насаждения.

