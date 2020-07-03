"Оппоплатформа" требует снять с повестки дня Рады проект укрупнения районов

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует снять постановление №3650 о создании и ликвидации районов, которое предусматривает их укрупнение, с повестки дня работы парламента. Представители политсилы заявляют, что решения об учреждении или уничтожении громад должны принимать люди на местах, а не киевские чиновники.



Об этом сказано в заявлении, обнародованном пресс-службой ОПЗЖ.



"Пытаясь избежать краха на местных выборах, власть делает отчаянную попытку административным способом повлиять на волеизъявление граждан. Даже если ценой этому будет управленческий хаос и национальная катастрофа", - сказано в заявлении.



В "Оппоплатформе" считают, что непродуманное перекраивание районов приведет к кризису системы социального обеспечения, недоступности административных услуг для граждан, разгулу рейдерства и переделу собственности. Кроме того, в период эпидемии и кризиса тысячи врачей, учителей, полицейских могут потерять работу.



"Зе-власть просто сбрасывает на местное самоуправление все социальные обязательства, но методично урезает субвенции и инвестиции в развитие территорий. Проблемы и обеспокоенность граждан власть игнорирует и не желает считаться с массовыми протестами людей, несогласных с безответственным и бездумным перекраиванием территорий. Власть без тени сомнения нарезает новые районы в Донецкой и Луганской областях, хотя согласно Минским соглашениям новое административное устройство этих территорий должно стать предметом переговоров. И этот шаг украинской власти может окончательно завести в тупик мирный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе", - заявили в политсиле.



"В начале июня правительство приняло решение перекроить границы районов, сделать так называемое укрупнение, которое уже происходило при СССР, и пытается вынести это постановление в зал, а это просто нарушает права наших граждан. Мы будем всеми законными способами бороться против этого, защищать права людей, вплоть до обращения в Конституционный Суд. Такие решения необходимо принимать исключительно с учетом мнения жителей громад", - заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.



По его словам, когда постановление о перекройке районов появится в зале парламента, ОПЗЖ будет голосовать против, потому что сегодня районы формируются лоббистски, субъективно, с коррупционной составляющей.

