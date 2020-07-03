Кива заявил, что Порошенко готовит "кровавый" переворот

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко совместно с националистами якобы готовит "кровавый" переворот в стране, который "закончит президентство" Владимира Зеленского. "Сегодня формируется та история, которая осенью будет стоить Украине крови и государственности.

Порошенко взял на обеспечение маргиналов, таких, как "Азов" (батальон, против участников которого в РФ возбуждено уголовное дело – ред.), "Национальный корпус", и сегодня формируется та группа, которая уже осенью погрузит нашу страну в кровь. И это будет стоить президенту власти. Мы себя защитить умеем, а он станет той сакральной жертвой, которая и будет нужна той банде", - заявил Кива в эфире телеканала ZIK.



Он добавил, что избирательный штаб Петра Порошенко возглавил бывший исполняющий обязанности президента, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Порошенко объединился с Турчиновым, который является системным человеком, умеющим делать перевороты. Мы были свидетелями такого переворота в 2014 году, и убедились, что играться он ни с кем не будет… Если президент не остановит сегодняшний хаос, давление на украинцев, которое сегодня происходит уже не на линии фронта, а на улицах городов, то государство прекратит существование", - подытожил Кива.

