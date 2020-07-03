Апелляционный суд оставил под стражей генерал-майора СБУ Шайтанова

Киевский апелляционный суд оставил под стражей генерал-майора Службы безопасности Украины, подозреваемого в государственной измене и пособничестве в покушении на террористический акт.



"2 июля 2020 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 10 июня 2020 года, которым удовлетворено ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Службы безопасности Украины, и продлена в отношении подозреваемого Ш. мера пресечения в виде содержания под стражей до 8 августа 2020 года включительно", - сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.



Так, по результатам апелляционного рассмотрения постановление судьи Шевченковского райсуда Киева оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения.



Как сообщалось, 16 апреля заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что задержанный контрразведкой СБУ Шайтанов работал над тем, чтобы организовать покушение на главу МВД Украины Арсена Авакова.



Шайтанов был задержан сотрудниками контрразведки СБУ 14 апреля. Его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов, а также в планировании убийства известного добровольца Адама Осмаева. В тот же день следователи СБУ объявили генерал-майоруШайтанову о подозрении в совершении государственной измены и террористического акта.



По данным СБУ, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым.



15 апреля Шевченковский районный суд Киева избрал генерал-майору Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, задержанному ранее по подозрению в госизмене, меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.



Шайтанов подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.2 ст.15 ч.5 ст.27 ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

