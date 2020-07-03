Украина намерена использовать американские комплексы Javelin в Донбассе

Бригады украинских силовиков в Донбассе в будущем будут усилены американскими ракетными комплексами Javelin, заявил главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.



Поставку на Украину первой партии Javelin - 37 пусковых установок и 210 ракет на общую сумму 47 миллионов долларов - США одобрили в марте 2018 года. Позднее США еще осуществили поставку ракет для Javelin.



"Сейчас у нас в наличии уже значительно большее количество американских ПТРК (противотанковых ракетных комплексов Javelin – ред). Кстати, как и количество подготовленных расчетов. Сколько их? Тайна. Скажу лишь, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС (операции объединенных сил – ред), будут усиливать Javelin", - заявил Хомчак в интервью агентству "АрмияInform", которое опубликовано в четверг.



По его словам, сейчас одна из бригад проходит подготовку на полигоне для выполнения задач в Донбассе. Эта бригада активно "отрабатывает тактику применения Javelin".



Ранее посольство США на Украине сообщило, что украинским силовикам передадут вооружение и оборудование на 60 миллионов долларов, включая рации, боеприпасы и ракеты Javelin.

