Нацсовет внепланово проверит телеканал "112 Украина" за высказывание Медведчука

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины внепланово после карантина проверит телеканал "112 Украина" за трансляцию высказываний главы политсовета фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, в которых он позитивно оценивает стратегию президента России Владимира Путина в международной политике.

Как отмечается в сообщении на сайте регулятора в четверг, телеканал проверят в контексте "распространения призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганде и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, а также насчет соблюдения обязанности распространять объективную информацию".



По мнению Нацсовета, продемонстрированная в эфире телеканала "112 Украина" позиция Медведчука относительно статьи Путина в контексте событий в Украине является благоприятной для российского правительства.



"Такие высказывания обеспечивают информационную поддержку действий российского руководства в условиях вооруженной агрессии против Украины и угрожают созданием серьезной международной напряженности, представляют угрозу национальной безопасности Украины", - считает госрегулятор.



Мониторинг Нацсовета 22-24 июня зафиксировал в эфире телеканала проиллюстрированный фотопортретом текстовый комментарий Медведчука в качестве подводки к телепередачам LIVE и "ПРАЙМ".



"В своем комментарии Виктор Медведчук положительно оценивает инициативы российского президента в международной политике и выражает оптимизм по их реализации", - отмечается в сообщении Нацсовета.



По данным регулятора, в эфире телеканала эту подводку каждый раз комментировали новые эксперты, приглашенные в студию.



"Ни в одном выступлении ведущих или в словах гостей телепередач LIVE и "ПРАЙМ" в течение 22-24 июня не было подано информации и оценки в контексте актуальной на сегодня ситуации с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины", - подчеркивают в Нацсовете.



Согласно сообщению регулятора, редакция телеканала не обеспечила трансляции других мнений, взглядов, опровержения, возражения или иных форм сообщений, которые объяснили или дали основания для общественной дискуссии по данному вопросу, чем ограничила аудиторию исключительно одной точкой зрения.



Под логотипом "112.Украина" вещают компании ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ" (все - Киев).

