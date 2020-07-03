Нацбанк дал прогноз на второе полугодие 2020

Во втором полугодии 2020 года украинская экономика должна перейти к росту. Об этом заявил глава департамента статистики и отчетности Нацбанка Юрий Половнев, передает пресс-служба НБУ в четверг, 2 июля.



"Самый сложный период для экономики Украины завершен. По нашим оценкам, уже во втором полугодии экономика Украины должна была перейти к экономическому росту", - сказал Половнев.



Украинский бизнес постепенно оправляется от удара, который нанес ему коронакризис, добавил представитель НБУ.



"Опрос Национального банка свидетельствует, что настроения предпринимателей в июне улучшились. Индекс ожиданий деловой активности вырос практически на 10 пунктов - почти до 46", - продолжил Половнев.



В частности, улучшению настроений бизнеса способствовало постепенное свертывание карантина и восстановление деловой активности в мире.



"Количество пессимистических и оптимистических оценок в секторах торговли и промышленности уже выровнялась. Эти предприятия имеют относительно неплохие ожидания по товарообороту и новым заказам", - отметил Половнев.



Тем не менее, ситуация обстоит хуже в сфере услуг и строительстве. В этих секторах все еще преобладают пессимистические ожидания. Строители обеспокоены довольно низким спросом со стороны своих клиентов.

