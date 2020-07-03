Шкарлет находится на испытательном сроке - Шмыгаль

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет находится на испытательном сроке. Его назначили с возможностью проявить себя в течение нескольких месяцев.



Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.



"У нас пока не назначен министр образования и науки. На господина Шкарлета возложено временное исполнение обязанностей. Во-вторых, мы назначили господина Шкарлета с возможностью себя проявить в течение следующих месяцев. Это своеобразный испытательный срок", - заявил Шмыгаль.



Отметим, что ранее глава правительства не смог ответить на вопрос о сроках пребывания Шкарлета в статусе исполняющего обязанности министра.

