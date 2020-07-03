Шмыгаль рассказал, пойдут ли дети в школу 1 сентября

При условии умеренного развития эпидемии в Украине планируют начать классический образовательный процесс с 1 сентября. Возможность дистанционного обучения предполагается на случай ухудшения ситуации с эпидемией.



Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.



По его словам, весь мир готовится к новой волне коронавируса и поэтому сейчас важно иметь возможность в условиях пандемии продолжить обучение детей.



"Возможность дистанционного обучения мы предусматриваем и работаем над тем, чтобы оно было более качественным и полноценным, давало возможность детям в случае угрозы эпидемии проходить обучение дистанционно. Но это лишь возможность", - заявил Шмыгаль.



Также он добавил, что классический образовательный процесс никто не отменял и он остается в приоритете.



"Мы также над этим работаем и в условиях умеренного развития эпидемии в Украине. Образовательный процесс будет начат с соблюдением элементов защиты детей и учителей. Это режим масочный, дистанция и дезинфекция", - подчеркнул премьер-министр.

