Украина вышла на уровень Польши и Чехии по уровню тестирование на коронавирус - Шмыгаль

По уровню количества тестирование на COVID-19 Украина вышла на уровень Польши и Чехии. Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.



“Количество тестов у нас на уровне Чехии и Польше — более 20 тысяч. Есть дни, когда мы делаем около 25 тысяч ежедневно”, — сказал Шмыгаль.



Так, по его информации, Украина находится на 35 месте в мире по количеству заболевших лиц. И по количеству тестирований находимся на уровне государств Восточной Европы.



“Мы не отказываем в тестированиях никому, все, кто обращается, имеют возможность протестироваться”, — добавил премьер.

