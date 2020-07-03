Разумков объявил о проведении внеочередного заседания Рады в 14:00

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в пятницу, 3 июля, в 14:00, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.



"Поступили подписи народных депутатов Украины с просьбой провести внеочередное заседание сегодня в 14:00. В ближайшее время будет распоряжение председателя Верховной Рады о внеочередном заседании. (…) Повестка дня будет изложена в распоряжении", - сказал Разумков на заседании Верховной Рады в пятницу.



Ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что подписи народных депутатов для проведения внеочередного заседания Рады собраны.



По её словам, среди вопросов внеочередного заседания - антикоронавирусные законопроекты, а также законопроекты, которые позволят выпускникам школ из оккупированных территорий поступать без ВНО в украинские вузы и кадровые вопросы - отставка главы НБУ Якова Смолия и главы АМКУ Юрия Терентьева. Согласно фото, обнародованном Кравчук, в повестке дня внеочередного заседания - 14 вопросов.

