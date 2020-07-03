Уголовную ответственность за пьяное вождение отменили

В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Соответствующий закон № 720-IX опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" от 3 июля, передает УНН.



Этот закон, принятый ВР 17 июня и подписанный Президентом Владимиром Зеленским 2 июля, исключает подпункт 171 закона № 2617-VIII, который вводил в Уголовный кодекс Украины ст. 286-1 "Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции".



Таким образом, отменяется уголовная ответственность за такое деяние и остается административная (ст. 130 КУоАП).

