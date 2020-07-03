Астрономы обнаружили уникальный объект во Вселенной

В английском университете Уорвика обнаружили первое во Вселенной уцелевшее ядро планеты. Об этом сообщается на официальной странице вуза.



Обнаруженный уникальный объект TOI 849 b является уцелевшим ядром газового гиганта. Он располагается на орбите звезды, находящейся на расстоянии около 730 световых лет от Земли.



Ученые отмечают, что TOI 849 b, находится в так называемой Нептунской пустыне - области космоса, близкой к звездам, где редко встречаются планеты массой Нептуна или больше.



При этом, находка имеет размер, как у Нептуна, а ее масса превышает массу планеты в 2-3 раза.



TOI 849 b вращается вокруг своей звезды всего за 18 часов, и находится так близко, что температура на ее поверхности составляет около 1527 градусов Цельсия.



Предполагается, что атмосфера планеты из водорода и гелия не успела сформироваться, исчезла в процессе эволюции планеты, или погибла в результате космического катаклизма.

