Для работы с eНealth семейному врачу достаточно иметь смартфон - Минздрав

Для работы с системой eНealth семейному врачу достаточно иметь смартфон. Для приема пациентов не нужно обновлять серверную инфраструктуру. Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер, передает корреспондент УНН.



"Для работы с eНealth, например, на первичном звене, семейному врачу достаточно иметь смартфон. Это все, что вам необходимо об этом знать. Потому что для того, чтобы начать принимать пациента и внести эту информацию, не нужно обновлять серверную инфраструктуру. Вам не нужно начинать какое-то строительство, или протягивать интернет с какого-то областного центра. Это не нужно, это уже в смартфоне", - сказал Ярослав Кучер.



Он отметил, что со своей стороны в Минздраве готовы предоставить все необходимые рекомендации по максимально эффективному использованию имеющихся ресурсов в больницах, а также рассматривается возможность частичного обновления технических средств: компьютеров и телефонии.



По его словам, сейчас первичное звено обслуживают 29 медицинских информационных систем, еще 30 - вторичную, из них 15 имеют сотрудничество с аптечными учреждениями.



Он отметил, что чувствительные данные о пациенте и его истории болезни надежно защищены, что заложено в архитектуру системы. Информация размещена в различных базах данных, и если происходит утечка данных - связать информацию между собой невозможно.



По его словам, использование eНealth позволит делать прогнозы, что произойдет, например, при новой эпидемии.



eНealth - это украинская информационно-телекоммуникационная система, обеспечивающая автоматизацию ведения учета медицинских услуг и управления медицинской информацией в электронном виде.

