Ранние браки чаще приводят к алкоголизму - ученые

Американские ученые из Университета Содружества Виргинии в ходе исследования выяснили, что ранние браки могут приводить к алкоголизму. Специалисты предположили, что молодые люди влияют друг на друга не лучшим образом, говорится на сайте учебного заведения.



В ходе исследования изучили почти тысячу человек от 21 года до 25 лет, которые рассказали, что были не раз в состоянии запоя. Выяснилось, что чаще всего проблемы с "зеленым змием" были у тех, кто официально зарегистрировал отношения в наиболее молодом возрасте.



"Люди, вступившие в брак слишком рано, по-видимому, влияют друг на друга не лучшим образом", - высказали предположение специалисты.



Он посчитали, что в молодой семье создается обстановка, которая способствует психическим проблемам и употреблению алкоголя.

