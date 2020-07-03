Детям из ОРДЛО разрешили поступать в вузы без ВНО

Верховная Рада разрешила школьникам из оккупированных территорий поступать во все вузы без прохождения внешнего независимого оценивания. За его проголосовали 310 депутатов.



На заседании в пятницу, 3 июля, Рада приняла этот законопроект в первом чтении, но фракция Европейская солидарность выступала против его принятия в целом. Ее нардепы требовали разрешить поступление без ВНО также детям бывших атошников.



Ранее поступать в вузы без ВНО могли только дети из неподконтрольного Крыма.

