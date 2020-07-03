В Израиле возвращают усиленный карантин

В Израиле, который продлил закрытие границ со всеми странами до 2 августа, заявили о новом ужесточении карантинных мер после того, как за сутки в стране зафиксировали 1000 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в четверг заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает издание Walla.



"Еще в начале недели у нас было зафиксировано 450 новых случаев, а на сегодня у нас тысяча человек. Общее количество пациентов увеличилось более чем на 100%, а число пациентов в тяжелом состоянии увеличилось на 50%", – отметил премьер.



Как заявил Нетаньяху, в Израиле снова вводится запрет на проведение мероприятий при участии более 20 человек. Бары, клубы и конференц-залы смогут посещать одновременно до 50 человек.



В то же время, ограничение не распространяются на рестораны из-за разногласий между министерствами здравоохранения и финансов, и решение по этому вопросу будет принято в ближайшие дни.



"В руководящих принципах, касающихся торговых центров, отелей, транспорта и туризма, никаких изменений не произошло. Эти объекты продолжают свою работу в соответствии с правилами", – добавил Нетаньяху.

