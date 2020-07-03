Поправки в Конституцию РФ вступят в силу завтра

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками", они вступят в силу в субботу, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.



"Поправки в Конституцию Российской Федерации ... вступают в силу 4 июля 2020 г.", - говорится в тексте указа.



ФСО поручено "обеспечить официальное опубликование Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)".



Указ вступает в силу со дня его подписания.



Путин в своем послании Федеральному собранию 15 января предложил ряд важных поправок в Конституцию. В частности, глава государства выступил с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета, предложил закрепить нормы о верховенстве Конституции в правовом пространстве РФ и о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.



Выработкой предложений к основным поправкам, предложенным президентом, занялась рабочая группа, которая была создана специальным распоряжением.



Поправки были приняты Госдумой, при этом ко второму чтению законопроекта в него была внесена поправка об обнулении президентских сроков. Совет Федерации одобрил поправки. Президент подписал закон. 16 марта Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конституцию, в том числе поправку об обнулении, которая позволяет Владимиру Путину участвовать в следующих выборах.



По предложению Путина, поправки должны были вступить в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.



Путин подписал указ и назначил датой голосования 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса оно было перенесено на 1 июля. Оно также проходило в течение шести дней до этой даты.



Утром в пятницу Центризбирком утвердил итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ: изменения одобрили 77,92% россиян, "против" - 21,27%.

