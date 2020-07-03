Путин раскрыл свое отношение к ЛГБТ

Каждый человек должен вырасти и затем самостоятельно определять свою судьбу, при этом ему не надо ничего навязывать. Такое отношение к ЛГБТ и пропаганде гомосексуализма раскрыл президент России Владимир Путин, его слова в пятницу, 3 июля, приводит РИА Новости.



«Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу. Навязывать просто ничего не надо — вот мы против чего», — заявил глава государства, отметив, что именно для этого в России ранее был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

