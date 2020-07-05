Украинцев предупредили об ухудшении погоды

По данным Укргидрометцентра, 4 июля в западных, северных, Винницкой областях, днем и в Одесской области грозы, днем во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Об этом говорится в сообщении ГСЧС в Telegram, передает УНН. "По данным Укргидрометцентра, 4 июля в западных, северных, Винницкой областях, днем и в Одесской области грозы, днем во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.



В ближайшие три часа, по Киеву и области, и до конца суток 4 июля грозы, добавили спасатели



По данным Укргидрометцентра, 5 июля в северных, местами центральных, Одесской областях, ночью и в Карпатах и Прикарпатье грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

