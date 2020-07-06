Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Киеве превысило 5,5тыс.

Еще у 78 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевание коронавирусом, в том числе заболели двое медиков, сообщил мэр города Виталий Кличко.



"Еще у 78 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевание коронавирусом. На сегодня в столице уже 5 543 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.



Среди заболевших 42 женщины в возрасте от 18 до 83 лет и 17-летняя девушка. 32 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет и трое мальчиков от 1 до 17 лет. Заболели в том числе и двое медиков.



В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.



Выздоровели за сутки 32 человека. Всего коронавирус преодолели 1 802 жителя столицы.



"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 12. В Оболонском – 11, в Днепровском и Подольском районах - по 10 случаев. Не пренебрегайте своим здоровьем! Берегите себя!", - отметил Кличко.

