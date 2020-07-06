Один детский лагерь откроется в тестовом режиме

Детский лагерь в Херсонской области заработает в тестовом режиме. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на телеканале Украина 24 в воскресенье, 5 июля.



Минздрав прописал специальные нормы для работы детских лагерей в условиях пандемии коронавируса.



"Думаю, в Херсонской области, одной из первых, сделаем пилот, попробуем открыть смену отдыха, не более 14 дней, для детей из области", - сказал Ляшко.



Тем не менее, работа других детских лагерей запрещена до 31 июля, то есть до завершения действия адаптивного карантина.



"Причины в том, что во время организованного отдыха детей часто происходят не только вспышки капельной инфекции, но и достаточное количество острых кишечных инфекций", - резюмировал Ляшко.

