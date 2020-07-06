На Украине с начала года утонули 464 человека

По состоянию на субботу, 4 июля, в Украине с начала года утонули 464 человека, в том числе 44 ребенка. В то же время с начала лета в воде погибли 146 украинцев.



Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.



"С начала июня 146 человек погибло в воде. С начала года - 464 человека, из них 44 ребенка", — говорится в сообщении.



Наиболее частой причиной несчастных случаев на воде является нарушение правил безопасности. Также в список попали купание в несоответствующих местах и употребление алкоголя.

