Уголь оказался идеальным источником антиоксидантов

Искусственные энзимы, сделанные из обработанного угля, могут снизить концентрацию вредных супероксидов, отмечает News-medical.net. Это мощные антиоксиданты, разрушающие вредные активные формы кислорода, вырабатываемые в изобилии в ответ на травму или инсульт.



И, по мнению ученых, данные энзимы помогут в лечении пациентов с COVID-19, ведь активные формы кислорода сопровождают цитокиновый шторм - смертельно опасную иммунную активацию, наблюдаемую на фоне коронавирусной инфекции.



Ученые обратили внимание на наночастицы окисленного угля. Они оказались не только эффективные антиоксидантами, но и довольно недорогими активными элементами. Дископодобные нанозимы получают из порошкообразного древесного угля медицинского качества, окисленного вследствие обработки высококонцентрированной азотной кислотой.



Нанозимы включают кислородсодержащие функциональные группы, которые разрушают супероксиды в растворе, показали эксперименты. Нанозимы способны проходить через оболочку митохондрий клеток ("энергетических станций"), чтобы погасить активность основного источника свободных радикалов, при этом, не убивая сами клетки.

